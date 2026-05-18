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Fiorentina, rottura del crociato per Parisi. Nelle prossime ore l’operazione

18/05/2026 | 17:33:12

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La Fiorentina perde Fabiano Parisi per un gravissimo infortunio, lesione del crociato per l’esterno. Dopo l’uscita dal campo contro la Juventus, il laterale dei gigliati è stato sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato della gamba destra e operazione chirurgica imminente. Con Vanoli, Parisi è stato uno dei protagonisti della stagione della Fiorentina, complicata ma che ha rivitalizzato l’ex Empoli.
foto x fiorentina