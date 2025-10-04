Fiorentina-Roma, le curiosità: giallorossi a caccia del quinto clean sheet in campionato

04/10/2025 | 10:47:42

Domani alle 15:00 andrà in scena il match tra Fiorentina e Roma.

La Fiorentina arriva alla sfida dopo una vittoria in Conference League che potrebbe aver ridato serenità ai viola. In campionato, però, la vittoria manca ancora: i toscani cercheranno di replicare la prestazione offerta in coppa per conquistare il primo successo stagionale in Serie A.

La Roma, invece, è reduce da una sconfitta in Europa League, ma in campionato i giallorossi hanno mostrato un ottimo stato di forma, raccogliendo 12 punti in 5 giornate. Quattro vittorie che li hanno portati a sedere al primo posto in classifica insieme a Milan e Napoli.

Ecco alcune curiosità sul match:

-Sono 172 gli incontri in Serie A tra le due formazioni: 59 vittorie per la Roma, 62 pareggi e 51 successi per la Fiorentina. Il dato al Franchi però sorride ai viola: a Firenze si contano 36 vittorie dei toscani, 33 pareggi e solo 17 successi giallorossi.

-La Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Roma con 2 vittorie e 2 pareggi, perdendo soltanto l’ultima, 1-0, decisa da Dovbyk.

-La Roma ha mantenuto la porta inviolata nell’ultima gara di campionato, salendo così a quattro clean sheet stagionali.

-In caso di un’altra sconfitta, la Fiorentina subirebbe tre ko casalinghi consecutivi in Serie A sotto la gestione di un singolo allenatore per la prima volta da dicembre 1977.

–Gasperini ha perso cinque delle ultime otto partite da allenatore contro la Fiorentina.

Foto: X Fiorentina