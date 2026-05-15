Fiorentina, risolto consensualmente il contratto con Pioli: il comunicato

15/05/2026 | 18:05:01

La Fiorentina ha annunciato di aver risolto consensualmente il contratto con l’ex tecnico viola Stefano Pioli.

Questo il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff.

L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l’apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale”.

Foto: Instagram Pioli