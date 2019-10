Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Venuti: “Ad un certo punto ho pensato che non sarei mai tornato qui”

Sorriso in casa Fiorentina. Il club viola, infatti, ha rinnovato il contratto di Lorenzo Venuti. Il terzino, fiorentino doc, ha prolungato il proprio legame con i gigliati fino al 2023, intervenendo in conferenza stampa per esprimere la propria soddisfazione: “Il primo sogno avverato è stato giocare in Serie A con questa maglia. Ad un certo punto della mia carriera, dopo 5 anni di prestito, ho pensato che non sarei mai riuscito a tornare, nonostante due campionati vinti in B. Adesso sono felicissimo”.

Su Ribery: “Anche giocare con un campione come lui è un attestato di quanto sono riuscito a fare nel corso della mia carriera. Ai ragazzi delle giovanili dico di lavorare: io non avevo un talento cristallino, sono arrivato qui solo grazie all’abnegazione e alla forza di volontà”.

Europa in questa stagione? “È un obiettivo che mi sono dato, speriamo di arrivarci. Sarebbe un bel traguardo, che ogni giocatore vorrebbe raggiungere ma solo il tempo ci dirà se saremo in grado di farlo”.

Foto: Fiorentina Twitter