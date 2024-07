Fiorentina, richiesta di informazioni per Richard Rios del Palmeiras

Dopo i numerosi addii in mediana, la Fiorentina è alla ricerca rinforzi da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club viola avrebbe chiesto informazioni per Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras. La Fiorentina non è l’unico club sulle sue tracce, Rios piace anche alla Roma. Attualmente impegnato in Copa America con la Nazionale colombiana, Rios ha collezionato 5 presenze e un gol.

Foto: Instagram Richard Rios