Fiorentina, Ranieri rinnova: “Ringrazio tutti, sono più maturo e voglio migliorare ancora”

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Luca Ranieri (5 anni con stipendio a salire in base al merito). Il giovane difensore, rientrato alla base dopo il prestito al Foggia della scorsa stagione, ha esternato il suo entusiasmo: “Devo ringraziare il direttore e la Fiorentina per la fiducia. Posso dire di essere ‘tra i grandi’ anche se la strada è molto lunga e la carriera è tutta davanti a me. Devo migliorarmi ogni giorno. Non mi sono mai sentito lontano da questa maglia. Dopo alcune esperienze sono tornato per giocarmela con la fiducia del mister. L’U21 è un’emozione. A me un anno in B è servito per farmi le ossa ma magari altri sono già pronti e non hanno bisogno di questo passaggio. Mi sento più pronto tatticamente, ma anche fisicamente. Sto lavorando molto. Seguo molto i più anziani come Pezzella e Caceres. Loro mi dicono di essere sempre concentrato e non avere mai cali d’attenzione perché il nostro è il ruolo più difficile. Il mio idolo? Ammiro Sergio Ramos ma anche tanti altri calciatori di grande livello nel mio ruolo. Con le giovanili ho sempre giocato come terzino, ma in Serie B ho giocato sempre come terzo di difesa. Io preferisco giocare a sinistra in entrambi i ruoli ma l’importante è giocare. Devo ringraziare parecchi allenatori, in primis Montella che mi ha fatto esordire. Non posso dimenticare Grassadonia che mi ha fatto giocare 30 partite in B. Poi ringrazio Fiorino e Quaranta di Spezia che mi hanno trasmesso la passione per il calcio. Devo migliorare ancora tanto, soprattutto nella concentrazione durante la gara. Il mio pregio migliore è la tranquillità quando difendo. Il momento della squadra? Arriviamo da due brutte sconfitte però lo spogliatoio è tranquillo nel modo giusto. Non vediamo l’ora che arrivi sabato per dimostrare che noi ci siamo. Vogliamo i tre punti. L’assenza di Pezzella? German per un paio di partite rimarrà fuori. Io e Ceccherini siamo a disposizione: deciderà il mister”.

Foto: Fiorentina sito ufficiale