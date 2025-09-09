Fiorentina, Ranieri: “Kean tra i top d’Europa. Nazionale? Lavorerò per tornarci”

09/09/2025 | 19:00:44

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha ricevuto a Coverciano il premio Nereo Rocco come personaggio emergente. Di seguito le dichiarazioni salienti del difensore della Viola: “Finalmente rivedremo i nostri tifosi tutti al Franchi, non vedevamo l’ora. Abbiamo fatto quattro partite tutte in trasferta, soprattutto ai nuovi arrivati servirà sentire il calore dello stadio. Sono una grandissima squadra, i campioni in carica, ci stiamo preparando e saremo pronti”. Su De Bruyne: “Sappiamo tutti che è un fuoriclasse, non sarà facile limitarlo ma ci proveremo sicuramente. Servirà una grande partita”. Su Kean: “È stato uno spettacolo. Secondo me è uno degli attaccanti più forti d’Europa. Basta guardare la Nazionale ieri, l’ha trascinata. Lo fa anche con noi, è tanta roba”. Su Lukaku: “Hanno un giocatore in meno, ma hanno altri due attaccanti veramente forti come Hojlund e Lucca. Hanno una grandissima rosa, ci sarà da lottare”. Sulla Nazionale: “Per me la convocazione di giugno è stata la prima, una gioia immensa. Come ho detto sempre, in difesa l’Italia è messa bene: ci sono tre centrali mancini come Buongiorno, Bastoni e Calafiori, che sono forti. Non sarà facile, ma cercherò di lavorare al massimo per avere un’altra opportunità”.

Foto: Instagram Fiorentina