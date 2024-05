Fiorentina, prezzi salatissimi per Atene

All’AEK Arena di Atene si preannuncia un’inferiorità notevole dei tifosi viola rispetto a quelli dell’Olympiakos. I prezzi dei voli per la capitale greca infatti, sono schizzati alle stelle. Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina indica in circa 8.000 i biglietti in vendita per i suoi sostenitori, anche se la suddivisione ufficiale dell’Uefa riporta in 9.400 la dotazione prevista di base per ciascuna tifoseria. Ad oggi si stimano tremila tifosi, un numero che si teme verrà sì portato verso i 9000, ma solo ricollocando i restanti biglietti tra i tifosi greci, che dunque potrebbero aggiungersi alla fetta dello stadio che parteggerà per i biancorossi.

Foto: Instagram Fiorentina