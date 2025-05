Fiorentina, presentata la nuova maglia home 2025-26

17/05/2025 | 10:29:45

La Fiorentina ha reso nota la prima maglia della prossima stagione 2025-2026. Il design della nuova divisa viola si ispira a quella indossata dai calciatori gigliati nella stagione 1999-2000, reinterpretandone in chiave contemporanea alcuni tratti distintivi. Presenta una grafica laterale tono su tono che mette in risalto il Giglio. La maglia sarà indossata dai calciatori per la prima volta nella gara di domani contro il Bologna, ultima stagionale al Franchi.

FOTO: Instagram Fiorentina