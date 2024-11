Fiorentina, Pongracic si è allenato in gruppo

Allenamento di rifinitura al Viola Park in vista dell’impegno di domani sera contro l’APOEL di Nicosia per la Conference League. E arrivano due buone notizie per Raffaele Palladino: Marin Pongracic si è allenato in gruppo dopo aver svolto minuti in campo con la Primavera si candida dunque a tornare quantomeno tra i disponibili per la trasferta europea. Presente anche Moise Kean. Non recupera, invece, Danilo Cataldi che ha svolto allenamento individuale.

Foto: Twitter Fiorentina