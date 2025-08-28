Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali
28/08/2025 | 19:01:09
Dopo aver messo una forte ipoteca già all’andata con un sonoro 0-3, la Fiorentina scende in campo alle 20 per la gara di ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya. Gli allenatori hanno appena annunciato le loro scelte. Fiorentina (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Viti, Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi, Fazzini, Dzeko. Allenatore:Pioli Polissya (4-3-3): Kudryk, Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko, Costa, Babenko, Andrievskyi, Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. Allenatore:Rotan
Foto: instagram dzeko