Fiorentina-Polissya 3-2: Dodò, Ranieri e Dzeko firmano la rimonta. Viola qualificati in Conference

28/08/2025 | 21:49:36

Dopo un primo tempo horror la Fiorentina si ritrova e fa fuori il Polissya, il 3-2 di Reggio Emilia garantisce il pass per il girone unico di Conference League dopo il 3-0 di settimana scorsa. Il gol di Nazarenko al 2′ e poi quella di Andriyevskiy al 14′ spaventano, ma negli ultimi 12′ di gioco la squadra di Pioli mette il turbo e va in gol tre volte con Dodò, Ranieri e Dzeko.

FIORENTINA: de Gea D., Comuzzo P. (dal 20′ st Pongracic M.), Mari P., Viti M. (dal 41′ st Ranieri L.), Dodo, Fagioli N., Mandragora R. (dal 20′ st Sohm S.), Parisi F. (dal 1′ st Gosens R.), Fazzini J., Dzeko E., Ndour C. (dal 1′ st Gudmundsson A.). A disposizione: Braschi R., Fortini N., Gosens R., Gudmundsson A., Kouadio E., Lezzerini L., Martinelli T., Pongracic M., Ranieri L., Richardson A., Sabiri A., Sohm S. Allenatore: Pioli S..

POLISSYA ZHYTOMYR: Kudryk O., Kravchenko M. (dal 36′ st Korniychuk S.), Chobotenko S., Sarapiy E., Mykhaylichenko B., Talles Costa (dal 11′ st Lednev B.), Babenko R. (dal 36′ st Karaman Y.), Andriyevski O., Gutsulyak O., Filippov O. (dal 23′ st Gayduchyk M.), Nazarenko O. (dal 36′ st Goncalves A.). A disposizione: Beskorovaynyi D., Gayduchyk M., Goncalves A., Joao Vialle, Karaman Y., Korniychuk S., Lednev B., Mykytyuk Y., Uliganets V., Volynets Y. Allenatore: Rotan R..

FOTO: X Fiorentina