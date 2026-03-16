Fiorentina, poker e grande show (4-1). La Cremonese e Nicola nel baratro

16/03/2026 | 22:40:34

La Fiorentina cala il poker a Cremona (4-1) e vede più vicina la salvezza, inguaiando la Cremonese.La sblocca Parisi. Il numero sessantacinque riceve sul settore destro del campo, punta Floriani Mussolini e scappa sul destro, con cui colpisce secco da posizione decentrata, Floriani devia in spaccata impercettibilmente un pallone che finisce tra le gambe di Audero. Piccoli firma il raddoppio, il numero novantuno detta bene il movimento in verticale che viene premiato dal filtrante di Gosens, pallone scolastico che scoperchia la malmessa difesa della Cremonese, Piccoli non controlla neanche ma di prima, col mancino, scavalca Audero. Nella ripresa Dodò cala il tris, poi segna Okereke ma Gumdundsson chiude dopo una grande azione con due tacchi. Brutta botta per la Cremonese (ora a tre punti dalla salvezza) con Davide Nicola che potrebbe sollevato nelle prossime ore. I grigiorossi avevano avuto qualche contatto con Giampaolo e Gotti, ma la situazione andrà verificata.

foto x fiorentina