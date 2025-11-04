Fiorentina-Pioli: tutto confermato, l’esonero è ufficiale. E D’Aversa…

04/11/2025 | 11:55:30

Stefano Pioli lascerà la Fiorentina, è arrivato il comunicato che sancisce la fine del rapporto. Chi pensava che Pioli avrebbe potuto guidare la squadra nella prossima trasferta Conference in casa del Mainz, evidentemente viveva in un mondo surreale.

Questo il comunicato del club: “ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata ne, corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata, a partire dall’allenamento di queste pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa”. Come anticipato nella giornata di ieri Roberto D’Aversa è il nome caldo per la panchina della Fiorentina: l’ex viola non ha trascorso la notte in città, ma aspetta il via libera. In Conference ci sarà Galloppa in panchina, ma con la gara in casa del Genoa fissata per domenica pomeriggio, la svolta potrebbe essere operativa durante la sosta. Ma vedremo nei prossimi giorni.

