Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali
08/03/2026 | 13:59:44
Al Franchi, alle 15, gara delicata per la Fiorentina in chiave salvezza. Arriva il Parma.
Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Sorensen, Nicolussi-Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
Foto: sito Fiorentina