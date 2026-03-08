TOP NEWS
Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali

08/03/2026 | 13:59:44

Al Franchi, alle 15, gara delicata per la Fiorentina in chiave salvezza. Arriva il Parma.

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Ndour, Mandragora, Gudmundsson; Piccoli.  Allenatore: Paolo Vanoli.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Sorensen, Nicolussi-Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
Foto: sito Fiorentina