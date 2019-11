Fiorentina, parla Pradè: “Il rinnovo di Chiesa? Nessun incontro in programma”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche di mercato e del rinnovo di Chiesa a margine del Premio Viareggio Sport “Gherardo Gioè”. Queste le sue dichiarazioni: “Rinforzi a centrocampo a gennaio? Questa squadra è stata costruita in 40 giorni, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Non si tratta solo di un reparto, si tratta della crescita del gruppo. Poi prenderemo una decisione con il presidente Commisso, con Joe Barone e con Montella. Rinnovo di Chiesa? Al momento non abbiamo nessun incontro in programma”, ha confessato Pradè. E le big italiane restano alla finestra…

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina