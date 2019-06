Fiorentina, parla Commisso: “Qui per vincere, non per svendere. Su Chiesa…”

Il cambio di proprietà in casa Fiorentina è ormai a un passo. L’imprenditore italo-americano Rocco Commisso è pronto a rilevare la società viola dalla famiglia Della Valle. Dopo gli incontri di Milano, l’intesa tra le due parti sembra essere totale e la valutazione risulterebbe essere leggermente più alta rispetto alle cifre circolate nei giorni scorsi (160-170 milioni di euro). Intanto, intervenuto ai microfoni di repubblica.it, lo stesso Commisso si è espresso così: “Sono qui per vincere, non per svendere. Federico Chiesa fa parte degli asset societari”.

Foto: Esperia Tv