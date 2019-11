Fiorentina, parla Barone: “Montella ha la nostra fiducia, serve tempo”

Joe Barone, dirigente della Fiorentina e braccio destro di Commisso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Firenze: “Stiamo lavorando per il futuro, ci vorrà del tempo per costruire la Fiorentina che verrà. Montella? Ha la nostra fiducia. Abbiamo fatto delle scelte ad inizio campionato. Abbiamo chiesto tanta pazienza. Non vedo tutta questa attenzione per Vincenzo, sappiamo di questo risultato molto negativo. Montella è il nostro allenatore e stiamo costruendo insieme il futuro della Fiorentina. Mercato? Stiamo monitorando tutte le possibili situazioni in giro. Ovviamente il mercato di gennaio è sempre molto particolare”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina