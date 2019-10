Fiorentina, parla Barone: “Chiesa? Macché simulatore, spero non ci siano pregiudizi”

La Fiorentina si schiera con Federico Chiesa. L’ammonizione presa ieri contro il Brescia per simulazione non è andata giù al club viola che oggi si è esposto tramite Joe Barone, braccio destro di Commisso, intervenuto così ai microfoni di Firenzeviola: “Quello di ieri non era assolutamente un giallo meritato. Spero non ci siano pregiudizi verso Federico. Lui non è solo un patrimonio della Fiorentina, ma di tutto il calcio italiano e bisogna che sia maggiormente protetto. Quella di ieri non era una simulazione e l’ammonizione è stata immeritata. Speriamo non accada più”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina