Fiorentina, ottime notizie per Gudmundsson. Respinto l’appello contro l’assoluzione nel processo che lo vede implicato

27/11/2025 | 20:10:10

Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina ha avuto un’ottima notizia dall’Islanda, in merito alla vicenda penale che lo vede implicato per cattiva condotta sessuale in patria. Il calciatore nei giorni scorsi era tornato in Islanda per presenziare all’appello contro il pronunciamento della corte. L’appello però è stato respinto e la questione potrebbe adesso scivolare verso l’archiviazione, per quanto ancora esista un ultimo grado di ricorso al quale potrebbe appellarsi la controparte coinvolta.

Foto: sito Fiorentina