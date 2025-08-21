Fiorentina, ottima la prima: 3-0 in casa del Polissya. Kean espulso al 44′
21/08/2025 | 21:50:18
Ottima la prima per la Fiorentina di Stefano Pioli. La compagine toscana si impone con un secco e perentorio 3-0 in casa del Polissya. Gara valevole per l’andata dei playoff per la qualificazione alla Conference League. Sblocca la gara la viola all’8′ con un autogol di Kudryk all’8′, una rete propiziata da Kean. Lo stesso Kean fornisce l’assist per il 2-0 di Gosens. Rete che arriva al 32′ al termine di una bella azione. Al 44′, Kean macchia la sua gara, facendosi espellere per una gomitata a un avversario. Fiorentina che resta in 10 ma che non demorde. Nella ripresa arriva anche il tris di Gudmundsson che chiude la pratica. Finisce 3-0 per la Fiorentina che in vista del ritorno guarda con fiducia alla qualificazione alla Conference League. Buon esordio per la nuova viola di Pioli.
Foto: sito Fiorentina