Fiorentina, oggi Pezzella è atteso a Siviglia. Firmerà con il Betis

German Pezzella si appresta a firmare con il Betis Siviglia. L’ormai ex capitano della Fiorentina in queste ore raggiungerà Siviglia per iniziare la sua seconda avventura in maglia biancoverde, dopo quella dal 2015 al 2017. Firmerà un contratto di 1,5 milioni di euro più bonus per quattro anni.

Un’operazione da 3,5 milioni di euro. La Fiorentina lo sostituirà con Nastasic, anche lui al ritorno in Viola.

Foto: Twitter Fiorentina