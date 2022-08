Fiorentina, notte svolta anche per il mercato. Barak e non solo

Per la Fiorentina si avvicina il ritorno dei playoff di Conference League contro il Twente. “Sarà la partita della vita”, così l’ha definita il direttore Daniele Pradé. I viola vogliono passare il turno, sanno di giocarsi gran parte della stagione e, come detto da mister Vincenzo Italiano oggi in conferenza stampa, vogliono chiudere il cerchio iniziato la passata stagione senza vanificare gli sforzi fatti. Ma non sarà una notte decisiva solo per il cammino europeo. Antonin Barak, ormai, è soltanto una formalità e verrà ufficializzato dopo le visite mediche. Come già ricordato, però, la Fiorentina potrà fare anche un altro centrocampista, e questo dipenderà anche dalla qualificazione. Uno dei nomi è sicuramente Nedim Bajrami, centrocampista sul quale si è inserito anche il Sassuolo. Ma per i viola, il centrocampista albanese rientra in un discorso più ampio con l’Empoli che potrebbe coinvolgere anche Szymon Zurkowski e Christian Kouamé.

Foto: Barak Instagram