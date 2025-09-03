Fiorentina, Nicolussi Caviglia: “Tante squadre interessate, ma felice di essere qui”

03/09/2025 | 14:21:44

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina, nella sala del Viola Park. Il calciatore ha dimostrato l’apprezzamento della società e l’affetto – immediato – della tifoseria: “Tante squadre interessate ma felice di essere qui. Mi piace molto il golf e lo apprezzo. Trovo che ci siano somiglianze con il calcio, soprattutto quando devi trovare la concentrazione, pensare prima di agire e stare nel presente. Questa cosa la riporto anche sul campo, in alcune situazioni come i calci piazzati. Sono molto legato al numero 14, mi ispiro a Cruyff. Lo stimo sia come giocatore che come allenatore. Ho preso da lui disciplina e creatività: penso siano due elementi imprescindibili”. Sulla stagione appena trascorsa: “Per me è stata una stagione importante, in cui ho migliorato le mie doti da leader anche a livello di comunicazione. Purtroppo non è finita bene ma ho potuto sicuramente imparare molto”. Su i tecnici passati: “Da Allegri ho imparato la gestione dei momenti della gara. Lui è un maestro nella gestione e nella preparazione. Invece da Di Francesco ho aumentato le mie doti da leader, ma anche alcuni concetti come il posizionamento del corpo e il vedere prima la giocata”. C’è sempre da migliorare, infine: “Ogni giocatore deve migliorare tutto nel quotidiano. Bisogna sempre avere la mentalità di perfezionarsi. Nella fase difensiva lavoro molto sulle traiettorie e utilizzo diverse tecniche per fare determinati concetti, che altri fanno in diverso modo: c’è chi usa il fisico, chi la sagacia. Anche le cose che fai bene secondo me devi cercare di perfezionarle”.

foto x fiorentina