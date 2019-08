Fiorentina-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Torna la Serie A e domani, alle 20:45, andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Napoli. Vincenzo Montella, sommerso dall’entusiasmo dopo l’arrivo di FR7, sarebbe intenzionato a disporre i suoi con il 4-3-3 con Dragowski in porta, Lirola, Milenkovic, Pezzella e Terzic a comporre il pacchetto arretrato; Benassi, Badelj e Pulgar a centrocampo, Chiesa, Boateng e Sottil nel tridente offensivo con il francese Ribery pronto a subentrare nella ripresa. Dall’altra parte Carlo Ancelotti dovrebbe rispondere col 4-2-3-1 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Ghoulam (favorito su Mario Rui) in difesa; Allan e Zielinski in mezzo al campo con Callejon, Fabian Ruiz e Insigne a supporto dell’unica punta Mertens. Appuntamento al “Franchi”, a seguire le probabili formazioni dell’incontro:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic (Biraghi); Benassi, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil. Allenatore: Montella

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (Mario Rui); Allan, Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne; Mertens. Allenatore: Ancelotti

Foto: Napoli Twitter