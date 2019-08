Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali: giovani sorprese nei viola

Dopo i campioni in carica della Juventus, ora tocca a Fiorentina e Napoli esordire in questo campionato. Diramate le formazioni ufficiali scelte dai sue tecnici Montella e Ancelotti. Tante le sorprese tra i viola, che lanciano dal 1′ diversi giovani come Castrovilli, Vlahovic e Sottil, mentre l’undici azzurro è più o meno quello preventivato.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Pezzella, Milenkovic, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Vlahovic, Sottil. Allenatore: Montella

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Ruiz, Insigne; Mertens. Allenatore: Ancelotti

Foto: twitter ufficiale Fiorentina