Fiorentina-Napoli, i convocati di Pioli: Gudmundsson assente
13/09/2025 | 11:19:13
Pioli ha diramato la lista dei calciatori convocati per Fiorentina-Napoli di questa sera, prima chiamata per Lamptey. Assente Gudmudsson dopo l’infortunio rimediato in Nazionale, l’attaccante non recupera dal problema alla caviglia.
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.
Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri
Foto: X Fiorentina