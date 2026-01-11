Fiorentina-Milan è 0-0 all’intervallo. Pulisic spreca, De Gea para. Espulso Vanoli

11/01/2026 | 15:54:26

Si è concluso il primo tempo al Franchi, è 0-0 tra Fiorentina e Milan, gara equilibrata, ma il Milan, con Pulisic, ha sprecato almeno tre palle gol.

Parte meglio la Fiorentina, che preme e chiude il Milan nella sua trequarti. Rossoneri che però hanno le chanche da gol migliori. Al 18′, Milan ad un passo dal gol: Pulisic trova Fullkrug, sponda perfetta del tedesco che chiude l’uno-due con l’americano che arriva a tu per tu con De Gea, lo salta, ma si allarga troppo e la sua conclusione finisce sull’esterno della rete.

Tre minuti dopo, altra azione sull’asse Pulisic-Fullkrug, l’americano trova il tedesco che fa la sponda per l’ex Chelsea che arriva ancora a tu per tu con De Gea, che gli dice di no con una bella parata.

Ancora Pulisic. Al 26′, altra sponda di Fullkrug per Pulisic che va poi uno contro uno con Comuzzo, diagonale con il sinistro dell’americano e pallone a lato alla sinistra di De Gea. Al 43′ chance Fiorentina con Gudmundsson che spreca. Nel recupero del primo tempo, espulso il tecnico Vanoli per proteste. Finisce 0-0 il primo tempo al Franchi.

Foto: sito Milan