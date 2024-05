Fiorentina, maxi schermo al Franchi per la finale di Conference League. Le info

La Fiorentina informa i propri tifosi che, in occasione della partita Finale UECL Olympiacos – Fiorentina, in programma mercoledì 29 maggio alle 21:00, sarà possibile assistere all’evento presso lo stadio Artemio Franchi tramite la visione su maxischermi.

Questa la nota con tutte le info: “Tutte le informazioni utili per assistere alla visione Finale UECL Olympiacos – Fiorentina presso lo stadio Franchi del giorno 29/05/24 delle ore 21:00. La Fiorentina informa i propri tifosi che, in occasione della partita Finale UECL Olympiacos – Fiorentina, in programma mercoledì 29 maggio alle 21:00, sarà possibile assistere all’evento presso lo stadio Artemio Franchi tramite la visione su maxischermi. I settori disponibili saranno la Curva Fiesole, Maratona e Tribuna al costo di €5,00 cadauno tutti i tifosi che accederanno allo stadio (bambini di qualsiasi età e altezza compresi) dovranno essere muniti di biglietto.

L’ingresso sarà consentito dalle ore 19:00 e si potrà prenotare il proprio accesso a partire da oggi, lunedì 20 maggio, alle 15:00 i biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket”.

Foto: twitter Fiorentina