Matias Moreno si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo aver disputato la sua ultima partita con la maglia del Belgrano contro il Gimnasia La Plata, il difensore classe 2003 è volato in direzione Italia. E, adesso, è arrivato al Viola Park per iniziare la sua avventura in maglia viola.

Foto: Instagram Fiorentina