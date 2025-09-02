Fiorentina, presentata la lista Conference League
02/09/2025 | 20:30:44
Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha svelato la lista per la Conference League. Di seguito le scelte dell’allenatore viola: Lista A: De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti. Lista B: Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli.
Foto: Instagram Pioli