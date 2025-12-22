Fiorentina, lesione di primo grado per Pablo Marì

22/12/2025 | 19:25:25

La Fiorentina ha diramato un report medico sulle condizioni di Pablo Marì: “ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

foto x fiorentina