Fiorentina, lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra per Pablo Mari

22/12/2025 | 21:08:59

Nota della Fiorentina in merito alle condizioni di Pablo Mari.

Questo il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.

Foto: X Fiorentina