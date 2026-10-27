Fiorentina, lesione al bicipite femorale per Pongracic. Il comunicato

27/10/2026 | 15:49:41

Marin Pongracic dovrà stare fermo ai box almeno fino alla prossima sosta. Ecco il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Fiorentina