Fiorentina-Lecce, i convocati di Pioli
01/11/2025 | 18:35:17
I convocati di Pioli per la sfida tra Fiorentina e Lecce:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOŠPO Eman
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
Foto: Instagram Pioli