Fiorentina-Lecce, i convocati di Pioli

01/11/2025 | 18:35:17

I convocati di Pioli per la sfida tra Fiorentina e Lecce:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOŠPO Eman

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior
Foto: Instagram Pioli