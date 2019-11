Fiorentina-Lecce, i convocati di Liverani: c’è Lapadula, nonostante la squalifica

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match contro la Fiorentina, in programma sabato 30 novembre alle 20:45 allo stadio Franchi. Sono ben 29 i giocatori chiamati dall’allenatore, compreso Gianluca Lapadula, squalificato dal Giudice Sportivo per due giornate dopo quanto accaduto nella sfida con il Cagliari. L’attaccante, come spiegato dallo stesso Liverani in conferenza stampa, è stato aggregato “in considerazione del fatto che il Lecce si fermerà in ritiro per la gara di Coppa Italia con la Spal“. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Gabriel, Vigorito, Bleve, Chironi.

Difensori: Riccardi, Vera, Lucioni, Benzar, Rossettini, Dumancic, Meccariello, Gallo, Calderoni, Rispoli, Dell’Orco.

Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Shakhov, Tabanelli, Majer, Tachtsidis, Imbula.

Attaccanti: Lapadula, Falco, Farias, La Mantia, Dubickas, Babacar, Lo Faso.

Foto: Twitter Lecce