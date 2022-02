Fiorentina-Lazio senza gol all’intervallo. Cabral pericoloso, Zaccagni spreca

Termina 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e Lazio, posticipo del sabato sera della 24a giornata di Serie A.

Gara molto bloccata nei primi 20 minuti. Poi la Fiorentina esce fuori con qualche tentativo del nuovo acquisto, Arthur Cabral. Risponde anche la Lazio, che si rende pericolosa con Zaccagni, che non sfrutta un’importante occasione.

Pochi minuti dopo, grande palla di Milinkovic-Savic per Immobile, anticipato all’ultimo, mentre stava per insaccare in rete una palla semplice.

Ottima prova di Terracciano, autore di 2-3 parate importanti.

Si arriva all’intervallo con il risultato fermo sullo 0-0

Foto: Twitter Lazio