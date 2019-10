Fiorentina-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Altra importante sfida in programma domani, quella tra Fiorentina e Lazio. Montella non cambia e si schiera con il 3-5-2 con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres nel terzetto difensivo; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert a centrocampo, in attacco il consueto tandem Chiesa-Ribery. Inzaghi, chiamato al pronto riscatto dopo la delusione di Glasgow col Celtic, dovrebbe rispondere in maniera speculare: Strakosha tra i pali Patric, Acerbi e Radu in difesa; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic in mezzo al campo; Correa a sostegno di Immobile. Appuntamento alle 20:45 al “Franchi”. A seguire le probabili formazioni:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Foto: florenceisyou