Fiorentina, la svolta non arriva: l’AEK Atene vince 1-0 al Franchi
27/11/2025 | 23:02:01
Altra serata amara per la Fiorentina che non riesce ancora a svoltare la stagione. Anche in Europa, dove aveva cominciato comunque bene, arrivano le sconfitte. L’AEK Atene vince 1-0 al Franchi, secondo ko di fila in Conference League per i viola. La compagine greca sblocca la contesa al 35’. Sul cross di Pineda c’è la pizzata di testa di Pereyra che trova sul secondo palo un solipsismo Gacinovic, il quale non può far altro che appoggiare in rete da pochi passi. Fiorentina chiamata al ribaltone nella ripresa. Ribaltone che non arriva, i viola ci provano, sfiorano il pareggio, creano chance, ma finisce 0-1. Vince l’AEK, la Fiorentina si lecca le ferite. AEK che supera proprio la Fiorentina, salendo a 7, i viola restano a 6.
