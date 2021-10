Fiorentina, la nota sul rientro di Castrovilli: “Giorno felice”

Tramite i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha pubblicato una nota in cui il medico sociale, Luca Pengue, parla del rientro in attività di Gaetano Castrovilli. Ricordiamo che il centrocampista Viola si era schiantato violentemente contro il palo durante la partita contro il Genoa destando grande preoccupazione in tutto l’ambiente. Il comunicato:

“Oggi è un giorno particolarmente felice per il ragazzo e per la società: si è chiuso un periodo abbastanza delicato, un periodo di riposo perché quello che abbiamo dovuto fare è stato semplicemente aspettare che la natura facesse il proprio corso. Purtroppo è stato un infortunio molto particolare sia per la sede che per la tipologia. La cosa buona è che con oggi si chiude il percorso di riabilitazione e comincia finalmente a riallenarsi sul campo. Siamo dispiaciuti per tutto questo rumore che è stato fatto intorno ad un problema di salute delicato. Adesso si riparte e speriamo tutti di vederlo il prima possibile in campo”.

Foto: Twitter Fiorentina