Fiorentina, la nota di Commisso: “Smentisco categoricamente le voci su una cessione del club”

10/11/2025 | 19:50:16

Nota della Fiorentina a firma del presidente Rocco Commisso, che smentisce le voci di una possibile cessione del club: “In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza: “Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l’ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”.

Foto: X Fiorentina