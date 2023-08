Fiorentina, la clamorosa svolta Cabral. Ora il super tris in entrata

La Fiorentina è la grande protagonista di questa fase di mercato. E la clamorosa cessione di Cabral al Benfica, che vi abbiamo anticipato ieri pomeriggio, porta nelle casse viola la bellezza di 20 milioni più 5 di bonus. Dobbiamo aggiungere i 17 milioni più 3 di bonus per il trasferimento di Igor al Fulham, aspettando Amrabat, e arriviamo alla logica conseguenza di interventi di assoluto spessore in uscita. Gli stessi interventi che permetteranno alla viola di chiudere tre colpi in entrata: il portiere Christensen, anticipazione di domenica pomeriggio e in arrivo domani per le visite, più gli attaccanti Nzola (operazione completata ieri sera, l’ormai ex Spezia è già a Firenze) e l’atteso Beltran, diamante del River Plate che il club di Commisso non vede l’ora di abbracciare.

Foto: FB River Plate