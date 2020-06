Fiorentina, la carica di Vlahovic: “Con Ribery in squadra nulla è impossibile”

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni della BBC parlando della situazione del club viola: “Oggi viviamo davvero una bella sensazione, per tutti sono stati giorni difficili ma penso che ora siamo pronti a nuove battaglie, e io sono pronto per l’inizio della stagione. Questo è molto bello. Penso che la cosa più importante in questo periodo sarà il riposo, ci sono anche nuove regole, le cinque sostituzioni e penso che per noi sarà più facile. Ribery? Giocare in Italia non è facile, specie per gli attaccanti: le difese sono forti e facciamo tanta tattica. Ma quando hai un campione come Ribery nella tua squadra non esistono più cose difficili: ha una personalità e una mentalità che non ho mai visto nella mia vita. Ma ci sono anche tanti giovani forti come Chiesa, Castrovilli e Milenkovic: c’è un bel mix tra giovani ed esperti. Possiamo far bene in queste dodici partite”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina