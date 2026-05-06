Fiorentina, Kean torna ad allenarsi dopo i giorni di permesso

06/05/2026 | 15:24:27

La Fiorentina ritrova sul campo Moise Kean, ma il suo rientro resta ancora da definire. L’attaccante viola ha ripreso ad allenarsi al centro sportivo dopo settimane complicate e 5 giorni di permesso.

La giornata è stata divisa in due parti: al mattino lavoro personalizzato, nel pomeriggio una seconda seduta per aumentare gradualmente i carichi. Un percorso di recupero gestito con attenzione, senza forzature, per evitare ricadute in una fase delicata della stagione. La sua presenza contro il Genoa resta in forte dubbio. Saranno decisivi gli allenamenti dei prossimi giorni per capire se potrà essere almeno convocato o se lo staff preferirà aspettare ancora. Al momento, l’ipotesi più concreta è quella di rivederlo nella sfida successiva contro la Juventus.

Foto: Instagram Kean