Fiorentina, Kean out a Cagliari, la nota del club: “Motivi familiari, tornerà nei prossimi giorni”

Come avevamo raccontato, la Fiorentina a Cagliari non avrà Moise Kean. L’attaccante è a Parigi per motivi familiari.

Questa la nota del club: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari a causa di motivi familiari e non sarà tra i disponibili per la partita di questo pomeriggio. Il calciatore rientrerà a Firenze nei prossimi giorni”.

Foto: sito Fiorentina