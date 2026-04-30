Fiorentina, Kean in permesso per motivi familiari. Salta la Roma

30/04/2026 | 17:55:23

La Fiorentina rende noto che Moise Kean, per motivi familiari, sarà assente dal giorno 1 al 4 maggio. Al contempo, l’ attaccante salterà la gara contro la Roma.

La nota: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Moise Kean ha avuto un permesso per motivi familiari dalla Società. Il calciatore sarà assente dal 1 al 4 maggio e, durante la sua assenza, continuerà l’iter riabilitativo per recuperare dal problema fisico in corso. Kean proseguirà il percorso terapeutico a Firenze martedì 5 maggio alle ore 10:30”.

Foto: sito Fiorentina