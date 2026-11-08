Fiorentina-Juventus, Luca Toni: “Mastantuono mi ricorda Robben”. Poi la stoccata alla Juve e a Woltemade

08/11/2026 | 09:39:37

Luca Toni ha parlato della sfida tra Fiorentina e Juventus, in programma questa sera al Franchi, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, doppio ex della partita e campione del mondo nel 2006, ha analizzato il momento delle due squadre, soffermandosi sui giovani talenti, sulle scelte offensive dei bianconeri e sul possibile ritorno di Antonio Conte. Sulla partita, Toni si aspetta una gara combattuta: “Tirata, anche un po’ tesa”. Secondo l’ex centravanti, la Juventus ha bisogno di ritrovare continuità, ma per la Fiorentina il confronto rappresenta un appuntamento particolarmente importante, soprattutto per il rapporto con i propri tifosi. Toni si è poi soffermato sulle difficoltà delle due formazioni. Da una parte gli infortuni della Juventus, con le assenze di Yildiz, Thuram e Locatelli che hanno inciso sul rendimento della squadra; dall’altra una Fiorentina profondamente rinnovata, che deve ancora trovare equilibrio. L’ex attaccante è comunque convinto che i nuovi arrivati possano esprimere il proprio valore quando la squadra riuscirà ad allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Tra i giovani, il giudizio su Franco Mastantuono è particolarmente positivo. Toni preferisce il talento argentino ad Alajbegovic e ne apprezza soprattutto personalità e qualità tecniche. Il paragone è importante: “Mastantuono mi ricorda Robben”. Parole positive anche per Oulai della Fiorentina, considerato un centrocampista dotato di tecnica. Capitolo attacco: Toni continua a puntare su Randal Kolo Muani, convinto che il francese possa garantire un rendimento realizzativo importante. Lo considera un attaccante completo, capace di giocare sia centralmente sia più largo, e si aspetta che possa arrivare a circa venti reti stagionali. Su Pellegrino, invece, riconosce generosità e forza nel gioco aereo, ma sottolinea la necessità di migliorare sotto porta. Meno convinto Nick Woltemade. Toni ha ammesso di preferire Gianluca Scamacca, spiegando che la Juventus dovrebbe puntare su un grande centravanti oppure valorizzare maggiormente un attaccante italiano. L’ex bomber ha espresso anche il proprio disappunto per il poco spazio riservato ai calciatori italiani quando il livello tecnico è equivalente.Infine, il discorso si è spostato su Antonio Conte e sul DNA della Juventus. Toni riconosce all’allenatore la capacità di trasmettere mentalità e idee, ma ritiene che anche lui incontrerebbe difficoltà con gli attuali problemi di organico. Secondo l’ex attaccante, ai bianconeri manca soprattutto la mentalità vincente: “Vincere ad ogni costo”. Un concetto che Toni ha collegato anche alla propria esperienza al Bayern Monaco e alla cultura trasmessa da Oliver Kahn.

Foto: instagram Luca Toni