Fiorentina-Juventus, cori razzisti contro Vlahovic

22/11/2025 | 18:49:48

Partita tesa non solo sul campo tra Fiorentina e Juventus. Prima sono arrivati dei cori del settore ospiti del Franchi contro la formazione gigliata: “Tanto già lo so che l’anno prossimo giochi di sabato”, con riferimento a una possibile retrocessione della Fiorentina. La Fiesole ha risposto con dei cori razzisti contro Dusan Vlahovic, grande ex Fiorentina, con conseguente richiamo da parte dello speaker.

Foto: Instagram Vlahovic