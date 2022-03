Bonucci placa gli entusiasmi: “Godiamoci la vittoria, ma è solo il primo tempo”

È stata una vittoria pesantissima quella ottenuta ieri dalla Juventus, che superando la Fiorentina nella semifinale d’andata di Coppa Italia ha compiuto un passo importante nella strada che porta alla qualificazione all’ultimo atto della competizione. La rete segnata nel finale a seguito di un autogol di Lorenzo Venuti è infatti doppiamente importante, dal momento che nel torneo è ancora in vigore la regola dei gol in trasferta, fattore che agevola i bianconeri in ottica ritorno.

Sebbene quello di ieri sia stato un risultato importante, in ogni caso, nulla è ancora compiuto. Lo ricorda anche il difensore bianconero Leonardo Bonucci, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “È solo il primo tempo. Godiamoci questa vittoria ma al ritorno servirà ancora un grande lavoro di squadra, come fatto oggi”.

Foto: Twitter Juventus