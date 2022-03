Vlahovic torna a Firenze, Allegri: “È riconoscente alla città, emozione normale ma va gestita”

Quella di domani sera sarà una partita particolare per Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus che tornerà a sfidare la Fiorentina nella sfida valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato di quest’aspetto: “Per l’intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Il calciatore sarà sempre riconoscente alla città di Firenze ed alla sua squadra, anche perché adesso le cose drammatiche sono le altre”.

Allegri prosegue: “È sereno e tranquillo. Poi lui ha 22 anni e torna nell’ambiente in cui è cresciuto, è normale che ci sia emozione. Per lui sarà una partita particolare, deve rimanere sereno altrimenti non giocherebbe mai più contro la Fiorentina. Sono passaggi che servono per la maturazione di un calciatore”.

Il tecnico parla anche del contributo che il serbo ha dato alla squadra: “Ha dato serenità, i compagni sono più tranquilli se c’è un giocatore con quelle caratteristiche. Nei mesi precedenti avevamo lavorato bene prendendo dei gol evitabili, rilassandoci troppo: nel momento in cui si va in vantaggio e sembra tutto fatto, ci rilassiamo un po’. Dobbiamo riprendere la modalità giusta, ripartendo sempre con la giusta attenzione”.

Foto: Twitter Juventus